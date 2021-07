Fiocruz ultrapassa marca de 78 milhões de doses entregues ao PNI

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alcançou a marca de 78,2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Dessas, 74,2 milhões de doses foram processadas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro, e 4 milhões foram importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.

A marca foi atingida após a entrega realizada ontem, sexta-feira 23, de mais 3,8 milhões de doses de imunizantes da AstraZeneca. As vacinas contra a covid-19 serão enviadas em duas remessas — um lote, com 197 mil doses, será encaminhado diretamente ao Estado do Rio de Janeiro, e o outro, com o restante do insumo, será direcionado ao PNI.

