Flávio Dino autoriza intervenção penitenciária no RN

Ataques criminosos coordenados aconteceram em 19 cidades do RN, desde a madrugada da terça-feira 14 | Foto: ASSECOM RN/ Rogério Vital

O Ministério da Justiça autorizou, nesta quarta-feira, 15, o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária nos presídios do Rio Grande do Norte, por um período de 30 dias. De acordo com a nota divulgada, a equipe especial vai exercer a coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos”.

Em um balanço divulgado pela Polícia Militar potiguar, as operações de combate ao crime resultaram na apreensão de 12 armas de fogo, 39 artefatos explosivos, 9 galões de gasolina, cinco motos, dois carros, dinheiro, drogas e munições, além da prisão de 42 pessoas suspeitas.

Ataques no RN

Ataques criminosos coordenados aconteceram em 19 cidades do RN, desde a madrugada da terça-feira 14. Bandidos efetuaram disparos e atearam fogo a prédios públicos, comércios e veículos. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, a ação é organizada por uma facção que age de dentro dos presídios. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do RN informou que as ações criminosas são uma retaliação a ações de combate ao tráfico e ao crime organizado.

Na madrugada, 220 homens da Força Nacional chegaram ao Estado para reforçar a segurança. De acordo com o último balanço da Polícia Militar, 28 pessoas foram presas desde o início dos ataques.

Na manhã desta quarta-feira, 15, um homem de 29 anos, acusado pela polícia de ser um dos coordenadores dos ataques violentos no Rio Grande do Norte (RN), foi morto, depois de confronto com agentes, em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, José Wilson da Silva Filho integra o “sindicato do crime” e reagiu à abordagem policial. Durante o confronto, ele foi baleado e levado ao Hospital de Emergência e Trauma, mas não resistiu.

Leia a íntegra da nota:

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informa que, devido à situação da crise enfrentada pelo Rio Grande do Norte nos últimos dias, o ministro Flávio Dino autorizou, nesta quarta-feira (15), atuação da Força de Cooperação Penitenciária – Focopen (antiga FTIP) da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) no estado. A portaria Nº 334/2023 dispõe sobre o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária.

O emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), tem caráter episódico e planejado, pelo período de 30 dias, a contar de 15 de março de 2023, para exercer a coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos.

A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do ente federado solicitante. O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.

Vale ressaltar que a portaria não configura na intervenção federal no estado, mas ampara tecnicamente e juridicamente as atividades de cooperação integrada de apoio ao estado.”