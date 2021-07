‘Fundão’ é quase 40 vezes maior que o investimento no Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta patrocina 80% dos competidores que se classificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A iniciativa do governo federal beneficiou 7 mil esportistas no ano passado. O orçamento do programa em 2021 é de R$ 145 milhões. O valor é 39 vezes menor que os R$ 5,7 bilhões aprovados pelo Congresso como Fundo Eleitoral para 2022. O montante se destina a bancar as campanhas políticas durante a eleição no Brasil — na última disputa, em 2020, o volume chegou a R$ 2 bilhões.

Nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai vetar cerca de R$ 2 bilhões da verba para as legendas aprovada pelo Parlamento. Mesmo com o corte, o valor seria 26 vezes maior que o investimento dedicado aos atletas.

