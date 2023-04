Gangue da bicicleta: polícia prende bandido em São Paulo

Foram oito bicicletas sem origem comprovada apreendidas com o bando

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um procurado e apreendeu oito bicicletas que eram usadas por bandidos que praticavam crimes na região central da cidade — eles ficaram conhecidos como gangue da bicicleta. A operação foi realizada no sábado 1º.

A ação conjunta entre policiais de duas delegacias da capital deteve nove pessoas para averiguação. “Alguns dos abordados já foram registrados em vídeos praticando roubos enquanto pedalavam pela região”, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Os bandidos da gangue da bicicleta prestaram depoimento na sede do 3º Distrito Policial (DP), da região de Campos Elíseos. Eles foram qualificados e liberados. Um deles era procurado pela Justiça por ter fugido da prisão. Ele possui condenação por roubo a caixa eletrônico e foi encaminhado à prisão.

O bando é formado por pelo menos dez bandidos, que circulam em bicicletas por várias ruas da região central em busca de vítimas. Eles escolhem pessoas que caminham sozinhas para atacá-las. O foco dos criminosos é, na maioria das vezes, roubar celulares.

No ano passado, de janeiro a dezembro, o 3º DP da capital paulista registrou 5,8 mil roubos praticados pelo bando na região. A polícia continua as investigações em busca de outros envolvidos na pratica de crimes no centro de São Paulo.