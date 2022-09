Ganhador da Mega-Sena é assassinado em São Paulo

Jonas Lucas Alves Dias foi encontrado com sinais de espancamento | Foto: Reprodução

Jonas Lucas Alves Dias foi encontrado com vida, mas não resistiu

Jonas Lucas Alves Dias, 55 anos, foi assassinado nesta quarta-feira, 14, em Hortolândia (SP), cidade a 110 quilômetros da capital, São Paulo. Ele ganhou um prêmio de R$ 47 milhões na Mega-Sena em 2020, das Loterias da Caixa Econômica Federal.

Dias chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. O homem foi encontrado com sinais de espancamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O médico da unidade que o atendeu atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

De acordo com o G1, ele estava desaparecido desde a manhã da terça-feira 13, quando saiu para uma caminhada. A advogada da família relatou à polícia que a vítima havia levado apenas a carteira e os documentos. A Polícia Civil apurou que foram realizadas diversas tentativas de saques, uma delas de R$ 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida.

Ninguém foi preso pelo crime até o momento. Kléber Altale, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 9, determinou a participação da equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba, também no interior paulista.