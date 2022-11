Governo altera horário de expediente nos dias de jogos da Seleção

Uma portaria do Ministério da Economia publicada nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial da União, define o horário de expediente nos dias em que houver jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, que começa no dia 20.

De acordo com o texto, nos dias em que os jogos ocorrerem às 12 horas, não haverá expediente em órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Quando a partida começar às 13 horas, haverá expediente até as 11 horas. Nos jogos que comecem às 16 horas, os servidores vão trabalhar até as 14 horas.

A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão objeto de compensação entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023.

A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar, será dia 24, quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), contra a Sérvia, em Doha. Depois, no dia 28, segunda-feira, enfrentará a Suíça, às 13 horas (horário de Brasília). O último jogo do Brasil, na fase de grupo, será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16 horas.

A expectativa é que governos estaduais e municipais e empresas privadas, a exemplo de Copas anteriores, também alterem o horário de funcionamento do expediente, para que os brasileiros possam assistir aos jogos da Seleção.

Na segunda-feira 7, o técnico Tite divulgou a lista final com os 26 convocados que vão disputar a Copa do Mundo do Catar.