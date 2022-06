Governo começa a pagar auxílio-gás de R$ 53 nesta sexta-feira

O auxílio-gás é um benefício concedido a cada dois meses, no valor correspondente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos | Foto: Divulgação/ Flickr

O governo federal começa a pagar nesta sexta-feira, 17, mais uma parcela do auxílio-gás. O valor do benefício é de R$ 53. Em junho, quase 6 milhões de famílias que já recebem o Auxílio Brasil têm direito ao auxílio-gás.

O investimento do Ministério da Cidadania para os repasses neste mês é de R$ 301 milhões.

Os pagamentos serão realizados até o dia 30 de junho. Os primeiros a receber são os beneficiários com final 1 no número de identificação social (NIS), de acordo com o calendário do Auxílio Brasil.

O auxílio-gás é um benefício concedido a cada dois meses, no valor correspondente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos.

Para receber o auxílio-gás, não é preciso fazer uma nova inscrição. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei que criou o programa. É preciso estar com os dados atualizados no cadastro único, ter renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou ser integrante do Benefício de Prestação Continuada.