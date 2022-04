Governo deixa de exigir quarentena a não vacinados que entrarem no Brasil

Decisão faz parte de um pacote de medidas do Planalto para revogar as regras consideradas desnecessárias

O governo federal publicou uma portaria na sexta-feira 1º para retirar a obrigatoriedade de testes de covid-19 para vacinados que chegarem ao Brasil por via aérea ou marítima. Na prática, isso significa o fim da quarentena.

Assinaram o documento os ministros Ciro Nogueira, da Casal Civil; Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública; Marcelo Queiroga, da Saúde; e Marcelo Sampaio, da Infraestrutura.

De acordo com o texto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, passageiros que não completaram o esquema vacinal poderão ingressar no país por via aérea apenas com a apresentação de teste de covid-19 negativo. Já os brasileiros residentes no Brasil, que chegarem ao país por via terrestre, não terão de apresentar o comprovante de vacinação.

Anteriormente, quem entrava no país por voo internacional deveria apresentar tanto o resultado negativo quanto a carteira de vacinação. O passageiro que não tivesse a imunização deveria realizar quarentena de até 14 dias.

As novas regras são de efeito imediato. Elas acompanham a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com apenas uma exceção: o órgão sugeriu ao governo que adotasse as mudanças a partir de maio.

A portaria faz parte de um pacote de medidas do governo para revogar as regras consideradas desnecessárias.

