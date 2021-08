Governo envia ao TCU projeto de privatização do Porto de Vitória

O governo federal entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o projeto de privatização do Porto de Vitória, no Espírito Santo, administrado pela Companhia Docas do Estado (Codesa). O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

A privatização da Codesa deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. O investimento necessário para o consórcio vencedor do leilão será de R$ 1 bilhão. A duração do contrato, de 35 anos, pode ser prorrogada por mais cinco. O edital do leilão, a ser divulgado após análise do TCU, será feito ainda em 2021, segundo o governo.

