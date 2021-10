Governo federal anuncia projeto para distribuir água no sertão baiano

Obras canalizarão as águas do Rio São Francisco | Foto: Dêmio Simões/MDR

Nesta terça-feira, 19, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou o projeto Canal do Sertão Baiano. Beneficiando 1,2 milhão de habitantes, a estrutura levará água para 44 cidades no interior da Bahia. Na fase atual, serão lançados os processos de licitação para os estudos de implantação da empreitada.

O Canal do Sertão Baiano deverá custar R$ 4,62 bilhões. O governo federal planeja empenhar R$ 19 milhões para as etapas iniciais, sendo R$ 4 milhões disponibilizados ainda em 2021. A estrutura abastecerá o consumo humano e animal, viabilizará atividades industriais e as cadeias produtivas agrícolas e de mineração.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, as obras canalizarão as águas do Rio São Francisco e abastecerão bacias hidrográficas dos rios Itapecuru, Jacuípe, Tatuí, Tourão/Poção e Vaza-Barris. A extensão do traçado é estimada em 300 quilômetros, e sua construção deve gerar 45 mil empregos diretos.

“O futuro Canal do Sertão Baiano será indutor de desenvolvimento por onde ele passar”, afirmou Rogério Marinho durante a visita feita hoje à Bahia. “Teremos mais geração de renda e de empregos em uma região que necessita de apoio para crescer. O governo não tem medido esforços para garantir a segurança hídrica, especialmente do povo do Nordeste.”