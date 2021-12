Governo federal incentiva a volta dos trens de passageiros

O governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, está preparando um projeto de lei para incentivar a volta dos trens de passageiros no Brasil. A ideia é ter um conjunto de regras para incentivar o investimento no setor, após décadas de abandono do setor.

O governo espera que o novo projeto seja aprovado pelo Congresso até o fim de 2022. Ele foi elaborado com a participação da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos).

Segundo Joubert Torres, presidente do conselho da ANPTrilhos, existe mais de uma centena de projetos de implantação de linhas de trem para passageiros. A que está mais adiantado em termos de burocracia é a ligação entre São Paulo e Campinas, dentro do complexo Intercidades, que segundo o jornal O Estado de São Paulo envolve R$ 8 bilhões em investimentos.

Igualmente até o fim do ano que vem está previsto um plano de desenvolvimento de trens de passageiros através de um convênio com o Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Segundo Marcello da Costa Vieira, secretário nacional de Transportes Terrestres, o plano visa uma discussão maior sobre trens de passageiros no próximo governo, seja qual for. “Todo mundo clama pela volta dos trens de passageiros e tem dúvidas sobre sua viabilidade econômica”, declarou o secretário Vieira. “Temos que olhar para as soluções que existem lá fora e adaptar à nossa realidade.”