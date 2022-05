Governo federal revoga decretos relacionados à pandemia de covid-19

A medida foi adotada um dia depois do término da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) revogou, nesta segunda-feira, 23, os decretos relacionados à pandemia de covid-19. Entre eles, está o que instituiu um comitê para coordenar nacionalmente o enfrentamento do coronavírus.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, surge um dia depois do término oficial da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no Brasil por causa da covid-19.

Outros decretos revogados

Além do fim do comitê de coordenação, outros 22 decretos que envolviam a pandemia foram revogados pelo governo federal. Entre eles, por exemplo, está o decreto que definia os serviços e atividades considerados essenciais durante o período.

Também foi revogado o decreto que regulamentava a lei que dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais.

Fim da emergência em saúde pública

A portaria do governo federal que determina o fim da Espin no Brasil pela covid-19 entrou em vigor no domingo 22, após ter sido assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril.

O Ministério da Saúde atribuiu a decisão a uma melhora do quadro epidemiológico do Brasil, à elevada cobertura vacinal da população e à capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) a casos suspeitos e confirmados.