O grupo polonês Canpack vai investir R$ 710 milhões para construir sua quarta fábrica no Brasil, onde chegou, em 2016. A cidade escolhida foi Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, e marca a entrada da empresa na Região Sudeste. Com sede em Cracóvia e com 28 fábricas em 17 países, a Canpack já está presente no Nordeste, no Estado do Ceará, e no Centro-Oeste, no Estado de Goiás.

Somado esse investimento em Minas com um aporte recente de R$ 360 milhões, feito para uma fábrica de tampas em Manaus, a Canpack vai investir quase R$ 1,1 bilhão no Brasil.

O início da operação está previsto para o fim do primeiro trimestre de 2024, e 140 postos de trabalho devem ser abertos. A nova unidade fabril terá capacidade de produzir 1,3 milhão de latas ao ano. O Brasil é o terceiro maior mercado de latas de alumínio para bebidas do mundo e líder na reciclagem dessa embalagem metálica.

-Publicidade-

Para os executivos da empresa, o uso da lata tem um vínculo direto com o verão, praia, Carnaval, Copa do Mundo e outros eventos, como Rock in Rio. Por isso, há uma grande expectativa com este segundo semestre.