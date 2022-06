Grupo que movimenta R$ 3,8 milhões por dia é alvo da PF

Os agentes cumprem 66 mandados de prisão em oito cidades do Paraná e de Santa Catarina | Foto: Divulgação

Organização criminosa agia na fronteira com o Paraguai no transporte de cigarros contrabandeados

Uma organização criminosa que atuava em Guaíra, no Paraná, na fronteira com o Paraguai, é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 9.

Segundo as investigações, a quadrilha, formada por aproximadamente 100 integrantes, era responsável pelo transporte de cigarros contrabandeados na região. Grande parte dos suspeitos atuava como “olheiros” alertando o grupo sobre a movimentação policial na região. Entre os detidos estão líderes do bando, pilotos e outros membros que agiam na logística do crime.

São cumpridos 162 mandados, sendo 96 de busca e apreensão e 66 de prisão preventiva em sete cidades do Paraná e uma de Santa Catarina. A Justiça determinou ainda o sequestro de 31 bens imóveis e o bloqueio de contas em nome dos chefes da organização.

Ao longo dos sete meses de investigação, a PF demonstrou que a quadrilha chegou a movimentar até 750 mil maços de cigarros em apenas uma noite, o que em valor de mercado corresponde a aproximadamente R$ 3,8 milhões.

Ainda conforme a PF, a organização teria cooptado policiais militares que atuam na região, os quais recebiam propina para facilitar as atividades criminosas, prestando informações sobre a atuação das forças de segurança, fazendo “vista grossa” para a atividade ou dando cobertura aos criminosos.