Na tarde desta segunda-feira, 8, um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve de fazer um pouso forçado no anel rodoviário localizado na região oeste de Belo Horizonte, MG. A aeronave teve de voltar ao solo poucos segundos depois de decolar com vítima de um acidente ocorrido na região minutos antes.

O helicóptero fez o pouso forçado na Avenida Teresa Cristina, via localizada nas proximidades do anel rodoviário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve novas vítimas em função do problema ocorrido com a aeronave.

Causas do problema com o helicóptero

Ainda segundo representantes do Corpo de Bombeiros, a causa da falha na aeronave é desconhecida. Os militares acreditam que algum material tenha ficado preso ao corpo do helicóptero no momento da decolagem.

O acidente aconteceu em uma área com diversas moradias às margens da via.

De acordo com o portal R7, o comandante Aurélio Leal, responsável pela aeronave, disse: “Não conseguimos fazer a decolagem com segurança. Escolhemos essa via como local de pouso adequado, mas nós acabamos batendo com a cauda na cerca. Agora, estamos tentando preservar o local da melhor maneira possível para que o pessoal da investigação venha avaliar todas as condições nas quais o acidente aconteceu”.

Casas destelhadas

Durante a queda e em função da aproximação das residências, o vento gerado pelo movimento da hélice destelhou casas. Com o impacto do pouso forçado, o rotor de cauda da aeronave ficou completamente destruído.

As autoridades locais tiveram de interromper o trânsito no anel rodoviário e também na Avenida Teresa Cristina. Segundo a Polícia Militar (PM), ainda não há previsão para a liberação das vias. O militar disse ainda: “O nosso objetivo é liberar o mais rápido possível. A parte da Teresa Cristina é mais complicada, porque é uma aeronave. Não é simples retirar uma aeronave do local”.

Helicóptero faz pouso forçado

O acidente com o helicóptero também envolveu cinco caminhões; dois dos veículos, inclusive, chegaram a tombar. No total, três pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Segundo informações da PM, elas já foram levadas para o hospital. A aeronave caiu no bairro Betânia, localizado na região oeste da capital mineira.