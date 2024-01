Helicóptero em SP: vítimas são veladas  neste domingo 

São velados e sepultados neste domingo, 14, em São Paulo (SP), os corpos de três ocupantes do helicóptero encontrado na sexta-feira 12 no interior de SP. A aeronave havia partido de São Paulo em 31 de dezembro, com destino a Ilhabela.

A bordo estavam Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Sakumoto, de 20 anos; Raphael Torres, de 41 anos, que era amigo das vítimas; e o piloto, Cassiano Teodoro, de 44 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Teodoro.

No sábado 13, os investigadores da Força Aérea Brasileira (FAB) concluíram a perícia no local do acidente para a investigação das causas da queda. Ainda não há um prazo para a conclusão das investigações, mas estas devem ocorrer “no menor prazo possível”, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos para coleta de DNA e impressões digitais, dispensando o reconhecimento pela família.

Resgate das vítimas que estavam no helicóptero

Helicóptero estava desaparecida havia 12 dias

Na manhã de sexta-feira, as equipes encontraram os destroços do helicóptero. Próximo a eles, as quatro vítimas, já sem vida e em estágio avançado de decomposição.

Três bombeiros desembarcaram no local da queda do helicóptero em Paraibuna, no Vale do Paraíba, via rapel. Isso porque a região é de difícil acesso, devido à mata fechada.

O local fica a 42 quilômetros do destino, Ilhabela, no litoral paulista, e a 11 km do ponto onde o piloto chegou a pousar, antes de decidir, pelo que interpretam as autoridades, voltar a São Paulo, sob forte neblina.

