O DJ e escritor Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos, que caiu no mar durante o cruzeiro do navio MSC Preziosa, na madrugada de sábado 30, publicou um vídeo gravado na varanda da embarcação, horas antes da tragédia.

“Ainda aqui no Porto de Santos, estamos esperando sair”, disse. “Vamos ver qual vai ser, tem festa hoje à noite. Minha mala ainda não chegou na porta da cabine. Estamos aqui, curtindo.”

Buscas por homem que caiu no mar

A Marinha do Brasil entrou no terceiro dia das buscas por Candreva. Segundo o órgão, a procura pelo passageiro permanece considerando os padrões técnicos e históricos, e as ações de ventos, marés e correntes de deriva da região.

A Marinha também informou que embarcações que passam perto do local onde Candreva caiu estão sendo alertadas. O poeta caiu a cerca de 40 quilômetros da Ilha de Alcatrazes (SP).

Relatos

Segundo relatos de passageiros e da empresa responsável pelo cruzeiro, Candreva teria pulado do 15º andar do navio, em São Sebastião (SP), depois de discutir com a namorada pouco antes do horário marcado para o show de Alexandre Pires no cruzeiro, que acabou sendo cancelado.

No domingo 31, o humorista Sérgio Mallandro, que está no mesmo cruzeiro, deu detalhes do momento em que o incidente aconteceu.

Segundo ele, depois de um show do grupo Paralamas do Sucesso, o navio tocou a sirene, “que significa homem ao mar”.

“Aí foi uma tristeza, parou tudo. Foi uma pessoa que brigou com a namorada, algum problema no relacionamento, e se jogou no mar”, disse.

“Aí eu falo pra você, nada é eterno, nem o amor e nem a dor.”

Familiares e amigos de Candreva usaram as redes sociais para lamentar o episódio. Os irmãos do passageiro, Christiane e Daniel Mota fizeram homenagens à vítima da tragédia no cruzeiro.

“O que vai ser de mim sem você?”, comentou Cristiane, no Instagram. “Não acredito ainda que você se foi, cara. Tô sem chão”, escreveu Daniel.