Homem é condenado por sair de casa com covid

Em Itaberá(SP), a 320 km da capital de paulista, um homem de 29 anos foi condenado por sair de casa depois de ter sido diagnosticado com a covid-19. Seu caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de sua mãe que o denunciou para a prefeitura local. Ela disse que estava “estava preocupada com o filho”. De acordo com a sentença publicada na quarta-feira 27, a pena será de 15 dias em regime aberto e 18 dias-multa (cerca de R$ 715).

Em depoimento, o padrasto disse que o réu saiu sem máscara de casa no dia 28 de outubro de 2020, após ter sido diagnosticado com a doença em 19 de outubro. Por determinação da prefeitura, ele a família teriam que ficar em casa até 1º de novembro. Prevista no artigo 268 do Código Penal, sua infração foi infringir uma determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

