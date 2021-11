Adelino Gomes era o último paciente internado com covid-19 no Hospital Ronaldo Gazolla | Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio de Janeiro

'Saúde e vida longa pra esse carioca guerreiro', escreveu a prefeitura, após a alta do senhor Adelino Gomes

O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, deu alta nesta segunda-feira, 15, ao último paciente internado com covid-19. É a primeira vez que a unidade designada como referência ao tratamento novo coronavírus na cidade não tem pessoas com a doença.

Desde o fim de setembro, o hospital passa por uma transição para que, em vez da dedicação exclusiva à covid-19, ponha seus 420 leitos a serviço de pacientes com todo tipo de doença.

Boa parte dos atendimentos para outros casos já foram retomados, e o centro cirúrgico deve ser reaberto ainda neste mês. Segundo a direção do hospital, no início de dezembro, será entregue um centro de reabilitação pós-Covid.

Dados oficiais mostram que, ao todo, o município do Rio de Janeiro tem 38 pacientes internados com diagnóstico de covid-19 na rede pública de saúde, e 75% da população total já está vacinada contra a doença.