IBGE cancela processo seletivo para o Censo de 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta segunda-feira, 18, o cancelamento do processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários para a realização do Censo Demográfico de 2022. De acordo com a instituição, o contrato com a empresa organizadora do processo (o Cebraspe) não será prorrogado.

Em comunicado, o IBGE informou que divulgará em seus canais de comunicação os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas. Ainda de acordo com o órgão, uma nova empresa será procurada para a organização do processo seletivo.

O IBGE previa a abertura de mais de 200 mil vagas no processo, que já havia sido suspenso em abril deste ano. Na ocasião, a decisão foi tomada por causa da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Orçamento para este ano, que reduziu para R$ 71 milhões o valor destinado para a realização da pesquisa. Para o ano que vem, o governo reservará cerca de R$ 2,3 bilhões para o Censo.

Com informações do G1