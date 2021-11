Ilhabela, no litoral de SP, quer abolir uso de máscaras

De acordo com a prefeitura o decreto deve ser publicado na próxima semana

O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL), anunciou na sexta-feira 5 que vai publicar decreto na próxima semana extinguindo a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos.

Conforme divulgou a assessoria, o chefe do executivo considera que a pandemia está controlada na cidade e quer Ilhabela “100% normal” para a temporada de verão.

A medida contraria decreto estadual que obriga o uso da máscara contra a transmissão da covid-19, sob pena de multa. O governo paulista estuda liberar o uso de máscara apenas em dezembro.

-Publicidade-

“As pessoas nas ruas já não têm usado as máscaras com a mesma frequência, pois sabem que a pandemia na cidade está controlada”, disse Colucci.

Números da vacinação

Em Ilhabela, 92% da população está vacinada com a primeira dose e 82% com a segunda dose. De acordo com a prefeitura, a última morte registrada na cidade por covid foi em setembro.

Segundo o prefeito, o decreto será publicado assim que o comitê de enfrentamento da covid-19 analisar os dados referentes à pandemia e apresentá-los ao Ministério Público. Se houver a publicação, Ilhabela será a primeira cidade paulista a liberar o uso da máscara em locais abertos.

Confira os números da pandemia no Brasil e no mundo