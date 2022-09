Ilona Becskeházy destaca os países referência em educação no mundo

A ex-secretária de Educação Básica do MEC selecionou as nações com melhor desempenho nas provas internacionais

Ilona Becskeházy, doutora em educação e ex-secretária do Ministério da Educação (MEC), foi a convidada do programa As Liberais da última semana.

Entre vários assuntos, Ilona comenta a qualidade da educação dos países que são referência no mundo, tendo por base as provas internacionais, como o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), e cita os países com os melhores desempenho: Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e o Chile, na América Latina.

