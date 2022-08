Ilona Becskeházy é a convidada da semana de As Liberais

O programa As Liberais é comandado pelas jornalistas Branca Nunes e Paula Leal e vai ao ar no canal da Revista Oeste no YouTube. Toda semana, a dupla entrevista mulheres de destaque no cenário nacional.

Nesta semana, as jornalistas conversaram com Ilona Becskeházy, doutora em política educacional pela Universidade de São Paulo. Ela falou sobre os impactos na educação brasileira deixados pelo fechamento das escolas durante a pandemia e criticou a falta de uma política nacional de alfabetização infantil.

O programa vai ao ar nesta terça-feira, 30, às 20h30. Para assistir, acesse aqui.