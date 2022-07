Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo

Um incêndio atingiu a favela Morro do Piolho | Foto: Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém foi ferido pelas chamas que ardem na comunidade Morro do Piolho

Na manhã deste sábado, 9, um incêndio de grandes proporções atingiu a favela Morro do Piolho, localizada no bairro Campo Belo, na zona sul da capital paulista. Até o momento, não houve registro de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a comunidade fica às margens da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Cerca de 15 viaturas foram deslocadas para o local. Mais de 40 profissionais trabalham para conter as chamas, que ardem desde as 7 horas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os moradores esvaziando as casas e tirando os pertences da favela.

O trânsito na Avenida Jornalista Roberto Marinho foi bloqueado, no sentido Marginal, entre as ruas Estevão Baião e Cristóvão Pereira.

-Publicidade-

Sem novidades

Não é a primeira vez que a Morro do Piolho é atingida por incêndios. Em 2012, mais de mil moradores perderam a casa em razão desse problema. Desde aquela época, a prefeitura promete levar os moradores para um conjunto habitacional. Até hoje, no entanto, a promessa não foi cumprida.

Um conjunto habitacional com 300 apartamentos começou a ser construído ao lado da favela, na Rua Estevão Baião, mas logo foi ocupado por outras pessoas, que não os moradores da comunidade.

No ano passado, a comunidade também foi atingida por um incêndio. Na ocasião, 36 famílias foram desabrigadas.

Leia também: “Incêndio em comunidade terapêutica deixa ao menos 11 mortos no RS”