Itamaraty exonera embaixador do Brasil em Washington

O chanceler Mauro Vieira exonerou o diplomata Nestor Forster, que servia como embaixador do Brasil em Washington, na segunda-feira 9.

Vieira também demitiu a consulesa em Nova Iorque, Maria Nazareth Farani Azevêdo. Ela foi chefe de gabinete do então chanceler Celso Amorim, entre 2005 e 2008, e chegou a ser cogitada para a chefia do Ministério das Relações Exteriores no governo Dilma.

Nestor Forster é diplomata de carreira e ocupava o posto desde fevereiro de 2020, tendo sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Meses antes de chegar ao posto, Forster ocupava o cargo de encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou a indicação do então presidente, por unanimidade, em 13 de fevereiro de 2020, sendo validada pelo plenário da Casa em setembro de 2020.

O embaixador do Brasil em Washington chegou a ser cotado para assumir o Ministério das Relações Exteriores em 2021, para suceder ao então titular do cargo, Ernesto Araújo. Bolsonaro, contudo, optou por indicar o diplomata Carlos França.

Com a decisão de Mauro Vieira, o agora ex-embaixador foi encaminhado para a Secretaria de Estado, em Brasília.