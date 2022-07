Janaina Paschoal: ‘A transformação vem da sociedade’

A deputada estadual, advogada e pré-candidata ao Senado Federal por São Paulo Janaina Paschoal foi a convidada do programa As Liberais desta semana. Entre vários assuntos, Janaina comentou sua experiência como política e a importância da escolha de bons quadros para ocupar cargos eletivos.

O programa As Liberais é apresentado pelas jornalistas Branca Nunes e Paula Leal e vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, no canal da Revista Oeste no YouTube. Inscreva-se no canal! E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações com a programação completa de Oeste!

-Publicidade-

Assine a Revista Oeste.