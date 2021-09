Leia a íntegra dos questionamentos feitos pela parlamentar sobre a investigação do ocorrido

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) requisitou esclarecimentos para o secretário de Saúde do Estado de São Paulo sobre a investigação da morte de Isabelli Borges Valetim, de 16 anos. A adolescente veio a óbito em 2 de setembro, poucos dias depois de tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 fornecida pela Pfizer. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 22, e o prazo para a resposta é de 30 dias.

Em 17 de setembro, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) emitiu uma nota dizendo que o “quadro clínico [de Isabelli] e os exames complementares sugerem púrpura trombótica trombocitopênica (PTT). A PTT é uma doença rara e grave, normalmente sem uma causa desencadeante conhecida. Apesar da relação temporal com a vacinação, não há como atribuir relação causal entre PTT e a vacina covid-19 de RNAm”. Portanto, “não é possível atribuir diretamente a doença e o óbito à vacinação”, afirma a nota da SES.

Consultada por Oeste, a parlamentar disse que está pedindo “o mínimo de transparência”.

“Eu entendo que, no mínimo, as autoridades de saúde, tanto no âmbito municipal, quanto federal e estadual, deveriam alertar para a possibilidade, ainda que remota, de reações graves nesses adolescentes, explicar quais os sintomas e estabelecer um protocolo de atuação”, comentou.

Leia a íntegra dos questionamentos

“1. Quais os exames feitos para identificar a doença autoimune púrpura trombótica trombocitopênica (PTT) diagnosticada na adolescente?

2. Antes de tomar a vacina, a jovem já havia apresentado algum sintoma da referida doença?

3. Quais fatores podem ensejar a manifestação da doença autoimune da púrpura trombótica trombocitopênica (PTT)?

4. É possível afirmar que a vacina não foi o catalisador para a doença PTT se manifestar?

5. Os sintomas que levaram a adolescente a óbito começaram a se manifestar quantos dias após a vacina?

6. Quem são os 70 profissionais que fizeram as análises e a quais órgãos estão vinculados?

7. Em quanto tempo a equipe fez os testes que a levaram a descartar o nexo entre a morte e a vacina?

8. Há outros casos de adolescentes vacinados que manifestaram a mesma doença autoimune?

9. Até o momento, quantos adolescentes apresentaram efeitos adversos à vacina?

10. Noticiou-se que a Pfizer também iniciou investigações a respeito da morte da adolescente em São Bernardo do Campo. A Secretaria de Saúde já recebeu alguma notificação sobre os resultados de referida apuração? Estão em contato?

11. A Secretaria de Saúde pretende estabelecer algum protocolo de como tratar outros adolescentes que apresentem a mesma sintomatologia após a vacinação?

12. Requer-se seja encaminhada cópia integral da investigação realizada por esta Secretaria.”