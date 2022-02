João Carlos Di Genio, fundador do grupo educacional Unip/Objetivo, morreu aos 82 anos no sábado 12. O professor faleceu de causas naturais na casa da família, localizada no bairro dos Jardins, Zona Oeste de São Paulo. Di Genio deixou a mulher e três filhos adolescentes.

O velório do fundador do grupo Unip/Objetivo acontece até as 16h deste domingo, 13, na Funeral Home, na Bela Vista, região central da capital paulista.

História do fundador do grupo Unip/Objetivo

João Carlos Di Genio foi um dos maiores estudiosos do país. Aos 21 anos, ficou em primeiro lugar no vestibular de Medicina de duas universidades. Enquanto cursava a Universidade de São Paulo, fundou um curso preparatório, batizado de Objetivo, junto com o colega de classe Drauzio Varella e os médicos Roger Patti e Tadasi Itto. No centro da cidade, Di Genio ensinava os estudantes a entrarem nas faculdades de medicina mais concorridas do país.

Mesmo formado como médico, Di Genio continuou trabalhando como professor. Em 1970, criou o Colégio Objetivo com currículo de Ensino Médio. Dois anos depois, implantou as Faculdades Objetivo, embrião da futura Universidade Paulista (Unip). Atualmente, existem dezenas de unidades da Unip espalhadas pelos 26 Estados brasileiro e o Distrito Federal.