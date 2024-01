João Carreiro homenageou Marília Mendonça e avô que morreu em músicas

João Carreiro, cantor sertanejo que morreu na última quarta-feira, 3, lançou sua última música em dezembro em homenagem ao avô, que havia falecido.

Carreiro diz na música que recebeu uma ligação do pai contando sobre a morte do avô, e que estremeceu.

“Quando recebi a notícia que meu avô faleceu, meu pai me disse: ‘meu filho, infelizmente não deu’”, canta o sertanejo. “Nosso ‘caboquim’ danado, grande companheiro amado, agora foi morar com Deus.”

A morte de João Carreiro

João Carreiro fazia dupla com Capataz até 2014 | Foto: Reprodução/Instagram/joaocarreirooficial

João Carreiro também lançou uma música em homenagem à cantora Marília Mendonça, a rainha da sofrência, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021.

“Descanse em paz, estrelinha”, diz a música. “Foi cumprida a sua jornada, fez isso como ninguém. E para sempre será lembrada. A artista vai, mas sua obra fica.”

O cantor sertanejo João Carreiro morreu na madrugada da quarta-feira, aos 41 anos, depois de complicações provocadas por uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração, em um hospital de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

+ Leia mais sobre o Brasil em Oeste

Ele ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz, que informou e lamentou a morte no Instagram.

Um dia antes do procedimento, João Carreiro, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece brincando sobre a roupa hospitalar. O cantor sertanejo disse que faria a cirurgia no coração e passaria alguns dias off-line. “Pode ficar tranquilo”, disse o artista. “Já deu tudo certo.”

Natural de Cuiabá, capital de Mato Grosso, ele deixou a dupla João Carreiro & Capataz em 2014. O cantor resolveu seguir carreira solo depois do sucesso de músicas como Bruto, Rústico e Sistemático e Xique Bacanizado. O último show do artista foi na virada do ano para 2024. Ele se apresentou no município de Pedra Preta, no interior mato-grossense.