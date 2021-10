O jogador William Ribeiro, do Sport Club São Paulo, saiu de campo preso por tentativa de assassinato do juiz Rodrigo Crivellaro. O caso virou destaque na CNN Internacional e gerou um ritual de protestos dos juízes e bandeirinhas antes de cada jogo realizado no Brasil.

O jogo entre o Sport Club São Paulo e o Guarani-RS, realizado na cidade de Venâncio Aires, era válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. O juiz Crivellaro, que já foi liberado pelo hospital declarou que não se lembra do que aconteceu. “Meus colegas bandeirinhas me disseram que eu mostrei meu cartão amarelo a ele. Ele me deu um soco na cara, eu caí no chão, fui chutado e desmaiei”.

O contrato de William Ribeiro foi imediatamente cancelado. Nenhum advogado da cidade aceitou defender o acusado, que agora vai ser encaminhado a um defensor público. “Esse jogador precisa de tratamento porque está totalmente fora de controle”, declarou a vítima. “Ele merece ficar preso por muito tempo”. William Ribeiro já está em liberdade provisória após audiência de custódia.