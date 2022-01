Jornalista que teve parada cardíaca ao vivo apresenta evolução médica

Rafael Silva é âncora da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais | Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista Rafael Silva, da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, apresentou melhora em seu estado de saúde. Conforme noticiou Oeste, o âncora sofreu uma parada cardíaca enquanto apresentava o telejornal Alterosa Alerta. Silva foi socorrido e encaminhado para o Hospital Humanitas, em Varginha, onde passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta terça-feira, 11, o apresentador disse que está progredindo. “Amigos, estou bem”, informou, em publicação no Instagram. “Sigo no hospital, em Belo Horizonte, recuperando-me. Gratidão a todos.” No hospital, Silva chegou a ser intubado. Na última quinta-feira, 6, recebeu alta da UTI.

