Um jovem de 20 anos foi preso depois de usar uma fantasia de detento e uma tornozeleira eletrônica falsa. O caso ocorreu no sábado 18, em Belo Horizonte. De acordo com o Grupo Especializado em Patrulhamento de Áreas de Risco (Gepar), os policiais abordaram o folião na Avenida Brasília. Em seguida, o levaram para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Ele poderá responder por tráfico de drogas e falsidade ideológica, por exemplo.

O preso usava uma blusa vermelha, um calção com a sigla do Departamento Penitenciário Nacional e uma tornozeleira eletrônica — colada na perna com uma fita isolante. Ele disse à Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) que construiu o adereço com um suporte de celular e um cinto de roupas.

Conforme o portal Noticiando Santa Luzia, o jovem usava uma pochete com cigarros de maconha e pinos de cocaína. Ele contou aos policiais que venderia as drogas em BH. Além disso, o folião afirmou que contratou uma costureira para fazer a fantasia. A blusa teria custado R$ 40, enquanto a bermuda teria custado R$ 70.