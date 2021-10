JovemPan News contrata Alexandre Garcia e Caio Coppola

Os jornalistas Alexandre Garcia e Caio Coppola são os mais novos integrantes da JovemPan News, a emissora de televisão do grupo JovemPan, que estreou na última semana na TV fechada com recordes de audiência. A dupla estreia logo depois do feriado, embora ainda não tenham sido divulgados os programas dos quais participarão.

Alexandre Garcia foi demitido da CNN no fim de setembro por ter feito um comentário favorável ao tratamento precoce contra a covid-19. Ironicamente, o nome do seu quadro era Liberdade de Opinião. O contrato de Coppola com a mesma emissora termina neste domingo e não será renovado. Ele sai depois ficar meses na chamada “geladeira” — o profissional não é destacado para nenhum programa, embora ainda faça parte do quadro de funcionários. Garcia e Coppola são duas das principais vozes conservadoras da imprensa brasileira.

