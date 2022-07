Juiz autoriza farmácia de manipulação a produzir remédios à base de Cannabis

Em Ribeirão Preto, as farmácias poderão produzir remédios à base da Cannabis | Foto: Reprodução/Pixabay

Em casos similares, a Anvisa também permitiu que as drogarias fabricassem produtos que contêm derivados da erva

A 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou uma farmácia homeopática do município de Ribeirão Preto a produzir medicamentos à base de Cannabis.

A Justiça alega que a Resolução nº 327, editada em 2019 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), criou uma diferenciação inconstitucional entre as farmácias de manipulação e as farmácias convencionais. Isso porque a Anvisa determinou que “os produtos de Cannabis devem ser dispensados, exclusivamente, por farmácias sem manipulação ou drogarias”.

Com base nessa “inconstitucionalidade”, o órgão sustenta que as farmácias manipuladoras não podem ser penalizadas pelo município de Ribeirão Preto por comercializar produtos cujo princípio ativo é a Cannabis. De acordo com o juiz Gustavo Müller Lorenzato, responsável pelo caso, a Anvisa extrapolou os limites da legislação vigente ao proibir a manipulação de fórmulas que contêm derivados ou fitofármacos à base da erva.

O magistrado também lembrou que o TJ-SP garantiu, em outros casos semelhantes, o direito das farmácias de manipular e distribuir produtos à base de Cannabis.

Patrocinaram a causa os advogados Thiago Stuque Freitas e Andre Luis Ficher.

