Juiz nega liberdade a procurador que agrediu colega em Registro

O juiz Raphael Ernane Neves, da 1ª Vara Criminal de Registro, interior de São Paulo, negou o pedido de revogação da prisão do procurador Demétrius Oliveira de Macedo, acusado de agredir sua chefe, a também procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros, dentro da prefeitura de Registro. Ele está preso desde 23 de junho, quando foi denunciado por tentativa de feminicídio.

Conforme a decisão, com data de segunda-feira 4, “persiste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em busca de prevenir que o requerido retome o comportamento delitivo contra a vítima ou contra as testemunhas”. O juiz também citou o risco de fuga de procurador, que ao ser preso já não estava mais na cidade onde residia. Ele foi preso em Itapecerica da Serra, não Região Metropolitana de São Paulo.

Na mesma decisão, o magistrado negou o pedido de transferência para unidade psiquiátrica, caso a revogação da prisão fosse negada. Segundo Neves, até agora não houve, pela defesa, pedido de avaliação da sanidade mental do acusado. Em nota à imprensa o advogado de Macedo, Marco Antonio Modesto disse que ele cometeu o crime mediante surto psicótico.

-Publicidade-

O juiz determinou, ainda, a busca de informações acerca da existência no município de “sala do estado maior ou instalações condizentes à condição do réu de advogado”, pedido que também foi feito pela defesa, com base no Estatuto da Advocacia.

O sigilo do processo foi revogado.