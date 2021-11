Justiça condena homem que fraudou 170 auxílios emergenciais

Os investigadores identificaram ao menos 170 auxílios recebidos por meio de contas digitais abertas com documentos falsos | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

De acordo com o MPF, o réu recebeu indevidamente cerca de R$ 435 mil em parcelas do benefício

A Justiça Federal em São Paulo condenou a três anos e seis meses de prisão um homem denunciado por receber indevidamente R$ 435 mil em parcelas do auxílio emergencial.

A decisão é da juíza Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, da 9ª. Vara Federal de Campinas (SP), para quem há indícios suficientes de autoria do crime.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, o jovem ainda era menor de idade quando começou a sacar o dinheiro indevidamente usando documentos falsos.

O réu passou a se hospedar em hotéis para despistar os investigadores. Ele foi preso pela Polícia Federal (PF) depois de usar documentos falsos no cadastro de um hotel na capital paulista.

A PF identificou ao menos 170 auxílios recebidos por meio de contas digitais desde maio do ano passado.

Em depoimento, ele admitiu a fraude e disse que, depois do crime, estava tentando “seguir minha vida” e que “queria trabalhar e viver normalmente”.

A defesa do acusado entrou com pedido de relaxamento da prisão para recorrer em liberdade, no entanto, a justiça negou e manteve a prisão preventiva.