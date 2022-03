Justiça Federal pede perícia em radares da ponte Rio–Niterói

A Justiça Federal determinou a realização de perícia nos radares fixos da Ponte Rio–Niterói. A suspeita é que veículos multados não excederam a velocidade máxima permitida, de 80 quilômetros por hora.

A 1ª Vara Federal de Niterói atendeu a um pedido do Sindicato dos Rodoviários de Niterói e Arraial do Cabo (Sintronac) que contesta 2,1 mil multas aplicadas em 250 motoristas de ônibus em 2018, primeiro ano de operação dos radares.

Em janeiro daquele ano, oito radares com tecnologia de medição a laser foram posicionados em quatro pontos, para flagrar quem trafega acima da velocidade-limite na via.

Só no primeiro mês de operação, em 2018, 7.913 multas foram aplicadas pelos radares fixos a motoristas — cerca de dez multas a cada hora.

Segundo o sindicato, uma análise dos cronotacógrafos mostrou que os ônibus multados não excederam a velocidade máxima permitida. O equipamento é obrigatório em veículos de transporte de cargas e de passageiros.

O dispositivo registra as velocidades aplicadas pelos motoristas, que são aferidas mensalmente por companhias independentes contratadas pelas empresas.

“O sindicato foi procurado pelos rodoviários, que trouxeram as multas e as velocidades registradas quando os radares emitiram as multas. Os equipamentos não mostraram marca superior a 80 quilômetros por hora”, disse o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, registra o jornal O Globo.