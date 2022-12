O pastor e cantor gospel Kleber Lucas, que recentemente regravou o seu maior sucesso, Deus Cuida de Mim, chocou a comunidade cristã ao atacar o tradicional hino Alvo Mais que Neve, cantado em diversas igrejas do Brasil.

“Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima”, disse Kleber, durante um podcast com Caetano Veloso, que foi ao ar no canal do blog Mídia Ninja, há uma semana. “O discurso, às vezes nefasto, de dominação, está embalado nessa beleza, em uma memória familiar, comunitária. Mas as ideias de embranquecimento estão lá no hino.”

Segundo Kleber, ele passou a se identificar com o que chamou de “teologia preta”, um jeito de “pensar o sagrado de uma maneira não eurocêntrica”.