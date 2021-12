Latam recupera 95% da capacidade e lidera mercado em novembro

A Latam foi a empresa líder do mercado aéreo brasileiro em novembro, pelo quarto mês seguido, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nos dados que a agência divulgou na quinta-feira 23 para o mês de novembro, a Latam alcançou cerca de 37% de participação de mercado. O cálculo é feito pela quantidade de passageiros pagantes em cima dos quilômetros voados.

Além disso, a companhia também soma quatro meses seguidos com o maior aproveitamento de voos do Brasil, tendo registrado uma taxa de ocupação doméstica de mais de 80% em novembro.

“No meio deste ano, falamos abertamente que a Latam está mais eficiente e que decidimos voltar a competir agressivamente no mercado nacional para oferecer mais opções para o brasileiro voar”, disse o diretor de marketing da Latam, Diogo Elias.

“O resultado é somente um reflexo desse movimento, pois o nosso crescimento no Brasil está somente no começo. Em 2022, a Latam vai crescer ainda mais no país com seis novos destinos já confirmados e pelo menos mais dez em estudo”, afirmou.

Latam já recuperou 95% da sua capacidade

Além de liderar o mercado nacional, a Latam já recuperou 95% da sua oferta doméstica de assentos no Brasil, em comparação com dezembro de 2019.

A previsão é encerrar o ano de 2021 com 49 destinos no país (superando os 44 de antes da pandemia).

Para 2022, a companhia já iniciou as vendas de passagens para Bauru (SP) e se prepara para abrir muito em breve as vendas para Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Caxias do Sul (RS), Presidente Prudente (SP) e Sinop (MT).