Leilões do Ministério da Justiça arrecadam quase R$ 13 milhões

Quase R$ 13 milhões foram arrecadados, só no mês de julho deste ano, com os 32 leilões realizados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça. Até julho deste ano, o valor total arrecadado pelo Ministério da Justiça chegou a mais de R$ 63 milhões, em 197 leilões realizados

De janeiro a julho, mais de 3.500 ativos foram arrematados. A lista do mês de julho inclui 709 ativos que vão de imóveis e carros a bens menores, como celulares e joias. Os itens foram destinados à venda pela metade do valor de avaliação em 13 Estados e no Distrito Federal.

“O valor arrecadado com a descapitalização de criminosos volta para a sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança pública e de combate às drogas e capacitação de profissionais e projetos em âmbito nacional. E também com a destinação de equipamentos para os órgãos integrantes do Sistema Único Segurança Pública, como as polícias militares e civis e corpos de bombeiro militar”, informou o ministério.

-Publicidade-

Entre os cinco imóveis leiloados em julho pelo Ministério da Justiça está uma fazenda de mais de 970 hectares em Barra do Garças, Mato Grosso. As terras foram avaliadas em mais de R$ 5 milhões e o lance inicial foi estipulado em R$ 2.575.000,00. O imóvel foi arrematado por mais de R$ 6 milhões.

Leilões de carros

O leilão de 184 veículos, entre carros, motocicletas e sucatas, arrecadou R$ 3 milhões. O destaque foi uma aeronave modelo 210M (Centurion II), fabricada no ano de 1978. O monomotor, avaliado em R$ 570 mil, foi arrematado por R$ 1.221.000. Nesse caso, o lance inicial foi R$ 285 mil, segundo a Senad. Outro item vendido foi um utilitário modelo Jeep G Cherokee avaliado em R$ 47,9 mil, que saiu por R$ 50 mil. O lance mínimo era de R$ 23,9 mil.

Itens de menor valor como celulares, joias, capacetes e pallets de madeira e até uma prensa hidráulica, um trator Valmet também foram arrematados e responderam pela arrecadação de mais de R$ 56 mil.

“Os interessados em adquirir os ativos que ainda estão disponíveis para lances devem acessar a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que irá direcioná-los aos sites dos leiloeiros parceiros da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas”, orientou o Ministério da Justiça.