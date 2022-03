Lira adia novamente retorno das votações presenciais na Câmara

A decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi publicada no sábado 5 | Foto: Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), adiou por tempo indeterminado o retorno das votações 100% presenciais em Brasília.

O fim do trabalho remoto estava marcado para depois do Carnaval. Agora, os congressistas continuam liberados para votar virtualmente.

A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da Câmara dos Deputados no sábado 5 de março. Com a decisão, o presidente da Câmara libera os colegas para continuarem em seus Estados, em ano de eleição. O ato de Lira também prejudica as comissões, que, sem o retorno dos deputados, continuarão sem funcionar plenamente.

-Publicidade-

Segundo o parlamentar, a medida pretende diminuir a circulação de pessoas na Câmara por causa da covid-19. “O objetivo é preservar a saúde não só dos parlamentares, mas também dos servidores e dos colaboradores.”

Em janeiro, o deputado havia permitido o trabalho remoto para conter o avanço da variante Ômicron da covid-19.

Na época, Lira também justificou a medida por causa do aumento das passagens aéreas. “Também vai nos ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos. Tarifas aéreas estão altíssimas e a flexibilidade nas remarcações só acontece quando é do interesse das companhias”, disse o deputado.