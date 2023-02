Boletim do governo do Estado informou que 40 pessoas morreram

Durante a madrugada do domingo 19, a chuva no litoral norte de São Paulo deixou pelo 40 mortos e quase 2 mil desabrigados ou desalojados. A maioria das mortes ocorreu em São Sebastião, conforme o mais recente boletim do governo do Estado. Deslizamentos e enchentes mudaram a paisagem da cidade.

Trechos de importantes rodovias seguem interditados por conta das fortes chuvas. Na SP-55 (Rodovia Rio–Santos), por exemplo, árvores impedem a passagem de carros.

No bairro Juquehy, o fim da Rua Pedro Esboriol, onde funciona uma escola, registrou deslizamento de terra.

Mariana Belém, filha da cantora Fafá, está hospedada em um hotel em São Sebastião. Ela registrou o antes e depois do local.

Atualização sobre o litoral norte de São Paulo

O governo de São Paulo confirmou na manhã de hoje 40 mortes em decorrência das fortes chuvas que afetaram o Estado, desde sábado 18, no litoral norte do Estado. Uma criança morreu em Ubatuba, e as outras 39 mortes foram em São Sebastião, município mais afetado pelo temporal.

Entre às 15 horas de sábado e às 9 horas de domingo, choveu 683 milímetros na cidade, mais do que o dobro da média histórica de fevereiro, de 303 milímetros. Com o excesso de água, a terra dos morros se liquefez e toda a lama desceu até as residências, destruindo as construções e matando as pessoas.

