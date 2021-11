Lollapalooza 2022: ingressos para evento em São Paulo começam ser vendidos

Edição de 2022 marca a retomada do evento depois do surgimento do coronavírus

A venda de ingressos para o festival Lollapaluza 2022 começou nesta quinta-feira, 18, no site oficial do evento. As apresentações estão marcadas para ocorrer entre os dias 25 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo.

A edição de 2022 marca a retomada do evento no Brasil depois da suspensão dos shows em 2020, motivo pelo qual as entradas compradas naquele ano têm validade nas apresentações de março. Entre as principais atrações do evento estão as bandas Foo Fighters e Strokes, e os cantores A$AP Rocky, Miley Cyrus e Martin Garri.