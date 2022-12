Loterias da Caixa: quase R$ 350 milhões foram esquecidos em 2022

Depois dos sorteios, ganhadores têm 90 dias para fazer o resgate do prêmios

Ao longo de 2022, os ganhadores das Loterias da Caixa esqueceram de buscar cerca de R$ 350 milhões. Esse montante se aproxima dos R$ 380 milhões pagos pela Mega da Virada no ano de 2021.

Por lei, as premiações das Loterias da Caixa ficam disponíveis para saque por até 90 dias depois do sorteio. Passado esse período, o ganhador perde o direito de fazer o resgate do montante.

O dinheiro esquecido não fica para a empresa. Esses valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que proporciona empréstimos para estudantes pagarem as mensalidades de faculdades e universidades.

-Publicidade-

A soma de quase R$ 350 milhões não resgatada neste ano se refere aos repasses feitos entre janeiro e novembro. Assim, o valor ainda pode aumentar alguns milhões com as quantias para transferência neste mês de dezembro. Mas os repasses deste ano já são maiores, por exemplo, que os valores transferidos para o Fies em 2015 e 2020.

Em 2021, por exemplo, a soma dos valores não resgatados e repassados ao Fies ficou próxima de R$ 600 milhões. Ou seja: quase R$ 100 milhões a mais, em comparação ao prêmio de R$ 500 milhões estimado pelas Loterias da Caixa para a Mega da Virada de 2022.