Luciano Hang oferece recompensa de R$ 100 mil a quem encontrar responsáveis por incêndio na Havan

Na última quinta-feira, 14, uma dupla de criminosos ateou fogo na réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à filial da loja Havan em Porto Velho, capital de Rondônia. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que duas pessoas se aproximam do monumento.

Por meio das redes sociais, o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista, lamentou o ocorrido. Ele reforçou o que, de forma institucional, a empresa já havia anunciado: uma recompensa de R$100 mil para quem ajudar a localizar os criminosos.

“A Estátua da Liberdade da Havan é um símbolo querido em todas as cidades onde temos lojas, e a sua destruição é lamentável”, diz Hang, em vídeo divulgado no perfil oficial da Havan no Instagram. “Nesse momento tão triste, pedimos sua ajuda”, destacou o empresário. “Se você reconhecer ou tiver informações sobre essa dupla criminosa, por favor, envie uma mensagem.”

As gravações mostram quando as duas pessoas se aproximam, jogam um líquido inflamável na estátua, ateiam fogo e, em seguida, fogem.

A empresa acionou o Corpo de Bombeiros para conter as chamas, mas a estátua foi rapidamente destruída pelo fogo. A Havan registrou um boletim de ocorrência. A perícia criminal esteve na área para colher indícios que ajudem a identificar os culpados.

Crime na Bahia contra outra unidade da Havan

Incêndio na loja da Havan na Bahia nesta quarta-feira, 28 | Foto: Reprodução/Redes sociais

Em dezembro de 2022, uma loja da Havan em Vitória da Conquista (BA) foi destruída por um incêndio, mas não se sabe a causa. A rede possui mais de cem lojas espalhadas pelo Brasil e emprega cerca de 100 mil pessoas.

