Mais de 3 milhões de estudantes fazem Enem hoje

Neste domingo, 13, quase 4 milhões de estudantes realizam a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no modelo impresso e digital. A segunda fase da prova será aplicada no domingo 20.

O Enem está sendo feito em mais de dez mil universidades e faculdades espalhadas nos mais de 1,5 mil municípios brasileiros. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os portões foram abertos a partir das 12 horas e fecharam uma hora depois. Os exames são aplicados às 13h30, sendo recolhidos às 19h. O candidato só pode sair com o caderno de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o fim do exame.

Pouco mais de 3 milhões dos inscritos escolheram fazer o Enem no modelo tradicional, impresso. Enquanto 65 mil estudantes optaram pela versão digital, aplicada no computador de uma instituição escolhida pelo Inep.

O Estado de São Paulo abriga a maioria dos candidatos, cerca de 520 mil; seguido por Minas Gerais com 301 mil participantes e Bahia com 260 mil estudantes. As mulheres representam 60% do número total de candidatos.

Segundo o Inep, aproximadamente 320 mil servidores estão trabalhando na aplicação da prova, entre coordenadores municipais e estaduais, e servidores.

Hoje, estão previstas as seguintes avaliações:

45 questões de linguagens (sendo 40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

Redação com o tema: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Já no domingo 20: