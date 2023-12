Mais três avenidas recebem faixas destinadas às motos em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo implantou a Faixa Azul — como são chamadas as faixas destinadas aos motociclistas — em mais três avenidas das zonas oeste e norte da cidade. O uso foi liberado a partir desta segunda-feira, 4.

+ Leia mais notícias sobre Brasil em Oeste

De acordo com a administração municipal, a cidade passará a contar com 60,7 quilômetros de Faixa Azul. A meta é chegar a 200 quilômetros até o fim de 2024. As novas faixas irão beneficiar cerca de 27,5 mil motociclistas por dia.

A Avenida Faria Lima, por exemplo, ganhou as sinalizações entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Rua Michel Milan, em ambos os sentidos. A via fica na região oeste da capital. No total, são 9,2 quilômetros de faixa e 8 mil motociclistas beneficiados por dia.

Leia também: “Saiba quem eram os pilotos que morreram em acidente de Moto GP”

Já na zona norte, a Avenida Zaki Narchi tem faixa para os motociclistas entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Luiz Dumont Villares, também em ambos os sentidos. No total, são 3,6 quilômetros, que beneficiarão 5,5 motos por dia.

Também na zona norte, a Avenida Luiz Dumont ganhou 5 quilômetros de faixas, em ambos os sentidos, entre a Avenida Zaki Narchi e a Rua Sevilha. Na via passam cerca de 15 mil motociclistas por dia.

Faixas organizam o trânsito, informa administração

Para a administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Faixa Azul organiza o trânsito e ajuda a diminuir o número de acidentes, especialmente os fatais.

“A Faixa Azul é uma sinalização idealizada para reorganizar o compartilhamento das vias entre motociclistas, carros e ônibus”, informou a prefeitura. “As vias que recebem a Faixa Azul têm as sinalizações do viário reorganizadas, e o novo espaço delimitado para que o trânsito seja mais pacífico e humanizado.”

Leia também: “Primeira moto voadora de luxo chega em 2023”

A Faixa Azul começou a ser implantada em 25 de janeiro de 2022, na Avenida 23 de Maio. Segundo a prefeitura, depois de um ano, não foi registrado nenhum acidente fatal.