Mais velho do mundo: homem morre aos 127 anos em Minas Gerais

Segundo o Cartório Silva, o único da cidade de Pedra Bonita, na Zona da Mata, em Minas Gerais, um homem de 127 anos morreu na sexta-feira 28. José Paulino Gomes teria nascido em 4 de agosto de 1895, conforme a certidão de casamento, registrada em 1917. Se confirmado, o homem pode ter sido o mais velho do mundo.

“De acordo com o registro, ele se casou com 22 anos. Presume-se que realmente ele nasceu antes de 1900. Raramente se casava homens com 17 anos”, afirmou Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do cartório, ao site g1, da TV Globo.

publicidade

Leia também: “Filho de Petro, presidente da Colômbia, é preso por suposto ‘acordo’ com o tráfico”

Seu José, como era conhecido, completaria os possíveis 128 anos na próxima semana e poderia ser considerado o humano mais velho do mundo. A atual detentora do recorde é, avaliado pelo Guinness World Records, é a espanhola Maria Branyas Morera, de 115 anos.

De acordo com a família do idoso, os documentos de seu José tinham informações diferentes e não seguiam um padrão. Dessa forma, para tentar descobrir a verdadeira idade, a ideia dos familiares foi consultar o cartório da cidade.

“Tem vários casos com a documentação errada. Mas a documentação dele foi abaixo do que ele tinha. Tem uma senhora aqui perto com 98 anos. Ela fala que conhecia ele quando ele já era um rapazinho. Foi quando a gente teve a curiosidade de confirmar a idade e procurou o cartório para saber qual era a certa. Com certeza mais de 100 anos ele tinha, pelo menos 110. Agora a gente precisa saber como vai ficar na certidão de óbito.” Eliane Ferreira, neta de José Paulino Gomes

Leia também: “Bandidos suspeitos de matar policial da Rota são identificados”

Possível homem mais velho do mundo deixa uma grande família

Morador da região próxima ao Córrego do Café, na zona rural de Pedra Bonita, o homem era amansador de animais. Viúvo, ele deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

“Ele era muito simples, muito humilde. O diferencial dele é que não gostava de nada industrializado, só coisa de interior, natural. Criava galinha, criava porco… A comida dele era toda daqui mesmo, tinha que ser plantada ou criada aqui. E sempre gostou de tomar uma pinguinha”, contou a filha.

A causa da morte de seu José foi falência múltipla de órgãos, em decorrência da idade avançada.

+ Leia as principais notícias sobre o Brasil no site da Revista Oeste