Manifestantes mantêm protestos em frente a quartel

Desde o fim das eleições, o grupo continua em vigília na frente do Comando Militar do Sudeste

Um grupo de manifestantes contrários ao resultado das eleições que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém protestos em uma vigília na Avenida Sargento Mario Kozel Filho, capital paulista. O local é o endereço do Comando Militar do Sudeste, quartel do Exército do Brasil.

Pelo segundo dia seguido, a reportagem de Oeste visitou os protestos. Composto por famílias e com gente de todas as idades e classes sociais, o grupo age de modo pacífico e ordeiro.

O movimento atraiu vários vendedores ambulantes. Além das bandeiras do Brasil e acessórios nas cores verde e amarelo, é possível comprar comida e bebida.

Os primeiros manifestantes começaram a se aglomerar nos protestos em frente ao quartel na segunda-feira 31 — ou seja: no dia seguinte ao segundo turno das eleições de 2022. Eles planejam continuar no local até que o resultado da disputa seja revisto.

Para manter a estratégia ativa, uma série de barracas foi montada e estão recebendo doações de água e de alimentos como pães e bolachas. Além disso, o fluxo é constante. Enquanto uma parte dos manifestantes mantém a vigília no local, a outra vai para o trabalho ou mesmo para casa descansar.

O resultado que levou aos protestos

Nas eleições de domingo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Lula recebeu 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelos registros da Corte, eles tiveram 60 milhões e 58 milhões de votos, respectivamente. Ao mesmo tempo, quase 38 milhões de eleitores não escolheram nenhum dos dois candidatos no último domingo, somando a quantidade dos que não votaram com os votos nulos e em branco.

