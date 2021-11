Marília Mendonça morre em queda de avião em MG

Aeronave caiu numa cachoeira localizada no interior do Estado

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo na tarde desta sexta-feira, 5. O avião em que a compositora estava caiu numa área perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, no interior do Estado de Minas Gerais.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça; de seu produtor, Henrique Ribeiro; de seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho; e do piloto e do copiloto do avião, cujos nomes serão preservados neste momento”, informou em nota a assessoria da artista.

Pouco antes do acidente, um vídeo em que Marília aparece entrando no avião foi publicado em suas redes sociais. Na agenda oficial da cantora, estava previsto um show para as 21 horas desta sexta-feira no Parque de Exposições de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte.

-Publicidade-

Vida e obra

Marília era natural de Cristianópolis, no interior de Goiás. A cantora era considerada um fenômeno do estilo sertanejo conhecido como “sofrência”. Ela deixa um filho de quase 2 anos.

A cantora tinha 36 milhões de seguidores no Instagram e 22 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Acidente

A aeronave havia decolado do Aeroporto de Goiânia e caiu numa área perto dos acessos à Rodovia BR-474, a cerca de 500 metros do destino. O avião é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. No sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), consta que o avião está em situação regular, com autorização para oferecer o serviço de táxi aéreo.